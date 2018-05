Viersen : Talk, der das Herz berührt

"Das goldene Dutzend, ist vollbracht" - mit diesen Worten begrüßt Uwe Peters die Gäste im Evangelischen Gemeindehaus. Jeder Stuhl ist besetzt und es liegt eine erwartungsvolle Stimmung in der Luft. Schließlich weiß niemand, wer gleich auf der roten Couch sitzen und in den nunmehr zwölften Talk mit Frank Bühler einsteigen wird, der von Rudi Linge in bewährter Manier am Klavier eingeläutet wird. Der Abend startet musikalisch, als Bühler seinen ersten Gast ankündigt, wobei es in diesem Fall gleich drei sind. Denn hinter der Viersener Musikformation "Frag Frida" stecken Franz-Heinrich Busch, Susanne Drießen und Jochen Büttner. Dudelsäcke, Akkordeon und die klassische irisich-keltisch-schottische Trommel, die Bodhran, entführen die Besucher nach Großbritannien. Musik, die das Herz berührt. Und genau mit dem Herz geht es weiter. Allerdings medizinisch.

"Er ist ein Vierscher Jong", kündigt Bühler seinen nächsten Gast an, den Leiter des Transplantationsprogrammes der Düsseldorfer Universitäts-Klinik. Professor Udo Boeken überrascht im Gespräch nicht nur mit Informationen über die Transplantation. Kaum jemand weiß aber , dass er 13 Jahre lang als Handball-Schiedsrichter im Einsatz war - und das bis auf Bundesligaebene.

Die Transplantation als solche bekommt ein zweites Gesicht mit dem Sportler Elmar Sprink. "Im Alter von 39 Jahren hatte ich einen Herzstillstand. Zwei Jahre später habe ich ein neues Herz bekommen. Der 9. Juni 2012 ist mein zweiter Geburtstag", berichtet der Kölner, der als erster Mensch mit einem transplantierten Herz im Oktober 2014 den Ironman auf Hawaii lief und die Ziellinie querte.

800 Organspenden pro Jahr in Deutschland - benötigt wurde die vierfache Menge -, die Arbeit von Eurotransplant oder die Handhabe der Widerspruchslösung in anderen Ländern zur Organspende anstelle der in Deutschland geltenden erweiterten Zustimmung: Das Thema Transplantation bewegt. "Was hat es mit dem Transplantationsbeauftragten auf sich?", möchte Bühler wissen. Boeken berichtet von Ländern wie Spanien, wo an großen Kliniken Ärzte hauptamtlich als solche Beauftragten arbeiten und dementsprechend ganz anders arbeiten können als in Deutschland. Hier übernehmen Ärzte dies neben ihrem eigentlichen Einsatzgebiet. Nicht minder Informatives hat der nächste Gast im Gepäck, der ebenfalls aus Viersen kommt. Elmar Theveßen, der stellvertretende Chefredakteur des ZDF, beleuchtet sein Spezialgebiet, den islamischen Terror in Europa.



Doch auch das Lachen kommt beim Talk von Bühler nicht zu kurz. Sie ist ein Dülkener Mädchen und lebt heute in Nettetal: Annette Eßer, vielen besser bekannt als Achnes Kasulke, die deutschsprachige Putzfrau von der Autobahn. Schon als kleines Mädchen, im Schatten der Dülkener Narrenmühle geboren, war sie dem Karneval verfallen. Allerdings als Tanzmariechen. Ein Bänderriss brachte sie in die Bütt, wo sie bis heute mit großem Erfolg geblieben ist.

Doch egal, wer auf der roten Couch sitzt, Bühler talkt in altbewährter Manier und mit vollem Elan. Sein Markenzeichen, die Kappe, schrägsitzend auf dem Kopf, gehört zum gestreiften Hemd und der dunklen Hose dazu. Der Abend klingt musikalisch aus. "Frag Frida" sucht noch einmal die Couch auf und sorgt für eine Premiere. Kaum verklingen die letzten Klänge von "Amazing Grace", steht das Publikum.

Die Standing Ovations feiern bei Bühler Premiere. Der Saal bebt, und dem ein oder anderen stehen die Tränchen in den Augen. Der Abend ist aber nicht nur Talk.

Hinter dem Ganzen steht der Benefizgedanke. Die Eintrittskarten sind kostenfrei, dafür wird um eine Spende gebeten, die im Wechsel an die vier Kitas in der Südstadt geht. 6857,53 Euro sind es in diesem Jahr, über die sich die Kita Robend freuen kann.

