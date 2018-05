Viersen: Stadt macht Unternehmen fit für die Digitalisierung

Viersen 70 Firmen aus Viersen nahmen an der Auftaktveranstaltung von "In fünf Schritten zum Digi-Profi" teil

"In fünf Schritten zum Digi-Profi" heißt eine Seminarreihe für Unternehmer in Viersen, veranstaltet von der Stadt und dem Unternehmernetzwerk E3. Beim Auftakt blieb im Alten Ratssaal des Technischen Rathauses kein Platz frei. Rund 70 Firmenvertreter waren zur Premiere gekommen.

Wie groß das Interesse der Unternehmer an der Digitalisierung ist, zeigte eine Umfrage an diesem Abend: 46 Prozent der Befragten sagten, ihr Betrieb sei digital "teil-entwickelt", 35 Prozent schätzten die Entwicklung in ihrer Firma als "stark" ein. Eine Einschätzung, die sich mit den Erfahrungen der Stadt deckt. Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) sagte bei der Begrüßung, Digitalisierung sei ein zentrales Thema unserer Gesellschaft. Das gelte für Unternehmen, für die Stadtverwaltung und für die Bürger. Die Veranstaltungsreihe "Digi-Profi" sei ein Element, mit dem die Stadt diese Entwicklung unterstützen wolle. Die Reihe soll in den kommenden fünf Terminen eine Plattform bieten, sich umfassend zu informieren. Anemüller: "Machen Sie Ihr Unternehmen fit für die Arbeitswelt 4.0." Digitalisierung sei ein Thema, das alle Unternehmen angehe, bestätigte Katrin Kraft von X-Pad: "Ich halte es für wichtig, sich so früh wie möglich damit zu beschäftigen, um die Prozesse im Unternehmen anzupassen, die Mitarbeiter weiterzubilden. Nicht zuletzt ist die Auseinandersetzung mit der Digitalisierung ein Schritt, um Arbeitsplätze zu sichern."