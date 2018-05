Viersen : David Garretts erster Geigenlehrer zu Gast

Viersen Das Kulturquartett bietet ab Juni 36 kostenfreie Veranstaltungen — darunter Konzerte und Lesungen

Von Ingrid Flocken

Das "Kulturquartett" ist mit 36 Veranstaltungen - alle kostenfrei - in allen Stadtteilen präsent. Highlight ist der Auftritt von János Rajta, dem ersten Geigenlehrer von David Garrett, am Donnerstag, 8. November, 19 Uhr, im Restaurant San Marco.

Das Programm - Schirmherrin ist Dülkens Ortsbürgermeisterin Simone Gartz (CDU) - startet am Freitag, 8. Juni, 21 Uhr mit Blues von Flat Blues LTD (Clörather Mühle).

Ein Dutzend Veranstalter laden ein. Neu dabei sind die "Schlafkultur", Bruchweg 27 in Dülken, die Kulturkapelle vom Irmgardisstift (Bergstraße 54) und die Förderschule Sprungtuch, Theodor-Frings-Allee 6 in Dülken, mit Märchen für Kinder (am Mittwoch, 13. Juni, ab 15 Uhr). Der Süchtelner Fotokünstler Richard Caelers sowie seine Gäste Ekkehart Köhler, Uwe Peters und Hubertus Wagner zeigen Kunst und ihre Interpretation (16./17. Juni, ab 11 Uhr), Gerbrandstraße 19. In der "Schlafkultur" stellt Kulturquartett-Organisator Volkmar Hess ab 10. November Kinoplakate aus, an der Fleischtheke von Edeka spielt Pianist Michael Stamm.



Es gibt erneut Tanzabende im und am Ristorante San Marco in Dülken (an jedem Mittwoch in den Sommerferien), etwa mit Blue Moon. Dazu kommen Veranstaltungen in der Süchtelner Königsburg und ein Tanzabend im Boisheimer Restaurant "An St. Peter".

Das Ensemble "Der Kapuvka" bringt am 30. September, 20 Uhr, Jazz und neue Musik in die illuminierte evangelische Kreuzkirche an der Hauptstraße 120. Der Bluesclub Niederrhein lädt für Freitag, 5. Oktober, ins Kolpinghaus Dülken zum Singen ein. "Taste trifft Saite" heißt ein feuriges-ungarisches Konzert am 15. September, ab 19 Uhr, in der Kulturkapelle vom Irmgardisstift. Kinoschlager von Michael Stamm sind im Robin Hood zu hören, ein deutsch-französischer Mitsing-Abend findet im Varieté Freigeist statt und die Stadt Viersen lädt einmal mehr zum Danke-Schön-Konzert zum Ehrenamtstag in die Sparkasse in Dülken ein.

Volkmar Hess dankt Veranstaltern und Sponsoren, die dafür sorgen, dass die Abende kostenfrei sind. Ein Hut für Spenden wird immer herumgereicht. 2500 Flyer wurden gedruckt und werden in allen öffentlichen Gebäuden ausgelegt. Alle Veranstaltungen sind auch auf www.facebook.com/kulturquartett und www.kultur-quartett.de veröffentlicht.

(flo)