Neues Werk für Brüggen und Born : Experten forschen zur Ortsgeschichte

Zur Person

Ina Germes-Dohmen, Jahrgang 1962, studierte in Bonn Geschichte, Germanistik und Pädagogik. Sie promovierte in geschichtlicher Landeskunde der Rheinlande/Wirtschaftsgeschichte in Bonn und ist als freie Autorin, Lektorin und Journalistin tätig. Sie lebt und arbeitet in Kempen.