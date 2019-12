Jubiläum in Viersen, Nettetal, Schwalmtal : So feiern die Gemeinden das 50-Jährige

Kreis Viersen 1970 wurde der Kreis Kempen-Krefeld neu gegliedert. Einst selbstständige Städte und Gemeinden wurden zu neuen Kommunen zusammengefasst, wie etwa Nettetal und Schwalmtal. Für 2020 sind viele Veranstaltungen geplant.

Dass die Stadt Viersen im Jahr 1970 um die einst eigenständigen Städte Dülken und Süchteln und die Gemeinde Boisheim erweitert wurde, spielt im Jubiläumsprogramm eine große Rolle: „Vier sind Viersen“, heißt das Motto zum 50-jährigen Bestehen der neuen Stadt Viersen, für das eine ganze Reihe eigener Aktionen und Programmpunkte geplant sind – „in enger Abstimmung mit vielen Vereinen“, wie Ute Feyen betont. Bei der Referentin der Bürgermeisterin laufen die Fäden zusammen. Seit einigen Tagen ist bereits ein Quiz im Handel, das 120 Fragen und Antworten zu allen vier Ortsteilen enthält. Anfang Februar zeigt die Städtische Galerie im Park eine Ausstellung „Viersener Schatzkammer“ – mit Kunstwerken aus 50 Viersener Haushalten. Im Oktober ist dort eine Fotoausstellung „Viersener Stadtbilder“ zu sehen – mit Stadtansichten im Wandel der vergangenen 50 Jahre. Ebenfalls fest vorgesehen: eine Stadthymne, für die Viersener oder ehemalige Viersener Audiobewerbungen einsenden können. „Das kann mundartlich sein oder klassisch oder auch ein Rap-Song“, sagt Feyen. Höhepunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten wird ein zweitägiges Familienfest am Wochenende 8. und 9. August. „Ganz bewusst haben wir das an den Hohen Busch gelegt, weil sich dort der geographische Mittelpunkt unserer Stadt befindet“, erklärt Feyen. Statt trockener Reden und Festakt soll es dort ein buntes Programm geben – die Tanzschule Fauth beispielsweise tritt auf, die Tänzer tragen dabei Kleidung aus den zurückliegenden 50 Jahren. Auch der Heimatverein Viersen beteiligt sich am Jubiläumsjahr ab 16. August mit einer Ausstellung in der Villa Marx: „Statt Grenzbrück oder Dreistadt dann doch Viersen – 50 Jahre kommunale Neugliederung“, heißt sie. Feyen berichtet von einem großen Engagement in den Vereinen und Unternehmen, aber auch bei den Mitarbeitern der Stadtverwaltung. „Dort kam der Vorschlag auf, unser Jubiläumslogo auf den Dienstwagen aufzubringen.“ Entsprechende Aufkleber sind bereits gefertigt, „einige Mitarbeiter haben auch gefragt, ob sie das jetzt schon auf ihren Privatwagen aufbringen dürfen“, erklärt Feyen. „Aber da bleibe ich hart: Erst ab 1. Januar.“ Auch ein eigener Poststempel mit der großen „50“ und klein darunter „Vier sind Viersen“ wird ab Januar die Post aus der Stadtverwaltung zieren. Feyen: „Unser Logo dürfen auch Vereine kostenlos nutzen.“

In der Gaststätte Burg Ingenhoven kann man essen wie vor 50 Jahren. Eine sehr schöne Idee ist auch der Aufruf an die Bürger, ihre schönsten Orte zu fotografieren und zu posten. So entsteht peu à peu ein digitaler Spaziergang durch ganz Nettetal. Für die Literaturtage vom 11. bis 22. September wird auf dem Lambertimarkt in Breyell wieder das wunderbare Spiegelzelt aufgebaut. Auch nach 50 Jahren Stadt Nettetal sind die Ortsteile nicht so zusammengewachsen, wie sich das die Gründer wünschten. Als symbolisches Zeichen der Gemeinschaft werden deshalb im Jubiläumsjahr die Kirchtürme aller Ortsteile mit einem Laserstrahl verbunden.

Anders Schwalmtal: Die Gemeinde lässt sich das Jubiläumsjahr rund 21.000 Euro kosten – und die werden ausgegeben für eine Reihe von Veranstaltungen. Der Auftakt findet mit dem Neujahrsempfang am Freitag, 3. Januar, statt. Bürgermeister Michael Pesch (CDU) wird in seiner Ansprache einzelne Termine vorstellen. Zudem gibt es eine kostenfrei zu verteilende Festschrift, die nicht nur alle Veranstaltungen zum Jubiläumsjahr enthält. „Wir haben auch den Heimatforscher Karl-Heinz Schroers damit beauftragt, einen Beitrag zu 50 Jahren Schwalmtal verfassen“, so Pesch. Wichtig sei bei der Planung der Jubiläumsaktionen gewesen, dass die Bandbreite von Geschichte, Sport über Kultur bis zum Brauchtum reiche. Auftakt des Programms sind am Freitag, 24. Januar, zwei Aufführungen (10 und 18 Uhr) des Theaters Mini-Art: „Das Schutzengelhaus“ zeigt zum Gedenktag an die Opfer der NS-Zeit eine Collage zur sogenannten „Kinder-Euthanasie“ im Nationalsozialismus; Beispiel ist die damalige Kinderfachabteilung in Waldniel-Hostert. Für Samstag, 29. Februar, sind die Fighting Spirits zu einem inklusiven Konzert eingeladen. „einmalig“ sei laut Thomas Hoepfner, Fachbereichsleiter Kultur, eine gemeinsame Veranstaltung von allen zwölf Schwalmtaler Bruderschaften am Samstag, 7. März. Dazu gehören Show-Fahnenschwenken, ein Vogelschuss für alle, ein Umzug durch die Straßen und ein Konzert des Instrumentalverein Karken. Ums runde Leder geht es am Samstag, 27. Juni: Dann tritt die Weisweiler Elf gegen eine Schwalmtal-Auswahl im Rösler Stadion an. Dazu werden noch weitere Programmpunkte geplant. Von Freitag, 14., bis Sonntag, 16. Juni können sich die Schwalmtaler vom „Schwalmtaler Sommernachtstraum“ verzaubern lassen: Jeder Tag steht dann unter einem anderen Motto; die Veranstaltungsorte wechseln von Amern über Dilkrath und Vogelsrath bis Waldniel. Am 15. Juni, wird etwa am Hariksee eine romantische Serenade der Kirchenchöre unter Leitung von Stefan Lenders zu hören sein. Für Sonntag ist in Amern ein französischer Markt geplant, am späten Nachmittag laden die Schwalmtalzupfer vor St. Michael zu einem Konzert ein; danach kann beim Kulturfest am Waldnieler Markt abschließend gefeiert werden. Beim Blaulichttag am 26. September dreht sich alles um die Ehrenamtler in Dunkelblau, etwa bei einer Blaulichtmeile und folgenden -party.