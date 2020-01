Zahl des Tages : Was die Stadt fürs Geldzählen zahlt

Was die Stadt fürs Geldzählen zahlt

Viersen 45 Parkscheinautomaten unterhält die Stadt Viersen – und erwartet in diesem Jahr Einnahmen von 720.000 Euro. 2018 verbuchte die Stadt 551.000 Euro Parkgebühren. Hintergrund: Auch die bisher gebührenfreien Parkzonen sind seit vergangenem Jahr kostenpflichtig, zudem wurden die Gebühren-Taktung auf Zehn-Minuten-Einheiten umgestellt und die Gebühren von 60 Cent auf einen Euro pro Stunde erhöht.

8768 Euro zahlte die Stadt im Jahr 2018 fürs Münzgeldzählen an einen Dienstleister. Nach einer Neuregelung der Einzahlvorschriften der Bundesbank darf Hartgeld nicht mehr in Beuteln mit losen Münzen eingezahlt werden, sondern nur in Form von folienverpackten Münzrollen.