Stadt Viersen : Viersener sammelt alte Handys für gute Zwecke

Viersen Seit zwei Jahren hat Bernd Bodenbenner eine Mission: Er sucht nach alten Handys. Die Mobiltelefone werden, falls defekt, repariert. Alternativ werden die wertvollen Bestandteile recycelt – in jedem Smartphone stecken laut Öko-Institut ungefähr 306 Milligramm Silber und 30 Milligramm Gold, ein Smartphone-Akku enthält 6,3 Gramm Kobalt.

Die Einnahmen gehen an Missio für traumatisierte und Not leidende Menschen in Afrika.