Stadt Viersen : Brennende Autos in Silvesternacht

Nachdem zwei Autos in Viersen in Brand gerieten, nahm die Polizei die Ermittlungen auf. Foto: Christoph Reichwein (REI)/Reichwein, Christoph (crei)

Viersen In der Silvesternacht sind zwei Autos auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße in Brand geraten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Polizei nahm Ermittlungen auf. Wie ein Stadtsprecher mitteilte, hatten Feuerwehr und Rettungsdienst ein durchschnittliches Einsatzaufkommen in der Neujahrsnacht.