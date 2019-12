Unfall in Brüggen : Pedelecfahrerin stürzt bei Zusammenstoß

Die Pedelcfahrerin stürzte bei dem Unfall am Brüggener Westring. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Brüggen Eine Pedelecfahrerin (15) aus Brüggen hat sich beim Zusammenstoß mit einem Kleintransporter am Montag um 7.55 Uhr am Westring leicht verletzt. Dies teilte die Polizei mit. Ein 47-Jähriger war mit seinem Transporter am Westring in Richtung Roermonder Straße unterwegs.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dort bog er nach rechts in den Nikolausplatz ein und erfasste die Jugendliche, die den Radweg des Westrings aus Richtung Roermonder Straße in falscher Richtung benutzte. Die Radfahrerin kam bei der Kollision zu Fall.

(busch-)