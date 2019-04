Schwere Kopfverletzungen : Pedelecfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Voerde Schwere Verletzungen erlitt eine 75-jährige Pedelecfahrerin aus Voerde am Mittwoch auf der Böskenstraße Ecke Bühlstraße.

Die Frau war gegen 8.40 Uhr auf dem Radweg der Böskenstraße aus in Richtung Friedrichsfeld unterwegs. An der Bühlstraße stieß sie mit dem Pkw eines 70-jährigen Voerders zusammen, der von der Bühl- in die Böskenstraße einbog. Die Pedelecfahrerin stürzte und erlitt schwere Verletzungen am Kopf. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.