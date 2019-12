Handball-Verbandsliga : TVG nimmt auch die nächste Hürde

Domink Meißner (r.) machte ein starkes Spiel für Geistenbeck. Foto: Knappe, Jörg (jkn)/Knappe, Jörg (knap)

HANDBALL-VERBANDSLIGA Der TV Geistenbeck feierte den zehnten Sieg in Folge und gewann mit 34:28 in Königshof, dagegen wird der TSV Kaldenkirchen beim Derby in Lürrip abgewatscht.

Das war schon ein hartes Stück Arbeit. Der verlustpunktfreie Spitzenreiter TV Geistenbeck gewann bei der Zweitvertretung von Adler Königshof mit 34:28 (18:13). Gleich von der ersten Sekunde wurden immer zwei TVG-Akteure mit einer Manndeckung bedacht, die dadurch entstandenen Freiräume wusste Dominik Meißner mit kraftvollen Durchbrüchen zu nutzen und so stand es nach 15 Minuten bereits 11:5. Im weiteren Verlauf gelang es dann den Hausherren, den Rückstand zu verkürzen.

Nach dem Seitenwechsel agierte Geistenbeck dann mit sieben Feldspielern und verhinderte damit eine weiterhin offensive Deckung der Königshofer. Bis zur 40. Minute zog der TVG dann vorentscheidend auf 28:20 davon und schaltete dann in den Verwaltungsmodus um. „Es war kein einfaches Spiel, aber letztlich waren wir erneut sehr souverän“, freute sich Trainer Thomas Laßeur. TVG-Tore: Reinartz (10), Bautz, D. Meißner (je 5), Hermanns (4), Hüpperling, A. Meißner (je 3),de la Vega, Gremges, Schütte und Pöstges.