Brüggen-Bracht : Mühlenweihnacht lockte nicht nur Brachter

Brüggen Rund um die Brachter Mühle wurde zum neunten Mal eine kleine Weihnachtsbudenstadt errichtet. Deren Angebot, Musik und die romantische Atmosphäre zog zahlreiche Besucher an.

Das kleine Kinderkarussell erfreute sich großer Beliebtheit, aber auch auf dem großen Schlitten unter dem riesigen Weihnachtsbaum durften die Kinder spielen. Am Stand der Dohlenschmiede loderte das Feuer. Neben den gewerblichen Anbietern weihnachtlicher Ware war auch die Klasse 5d der Gesamtschule Brüggen vertreten. Die Kinder hatten Kekse gebacken, die Papas hatten im Vorfeld reichlich Mistelzweige geschnitten, die die Mütter anschließend zusammengebunden hatten. Die Dekoration des Standes mit all den Mistelzweigen hatte etwas von Miraculix, dem gallischen Druiden. Leni (10), Louis (11), Monika Carnein und Agnes Lindgens freuten sich, dass die Zweige bei den Besuchern gut ankamen und dass so eine alte Tradition am Leben erhalten wurde. Nebenbei wird mit dem Verkaufserlös die Klassenkasse aufgebessert.