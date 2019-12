Fußball-Kreisliga A : Schützenfest für TIV Nettetal daheim gegen Fischeln

Fußball-Kreisliga A Tabellenführer SC Waldniel musste sich im Derby gegen die VSF Amern II mit einem Unentschieden begnügen, bleibt aber weiter an der Spitze. In der Gladbacher A-Liga entschied der ASV Süchteln II das Stadtduell beim Tabellenletzten 1. FC Viersen II mit 4:2 für sich.

Kreis Kempen/Krefeld: SC Waldniel - VSF Amern II 1:1 (0:1). „Wir haben wirklich nicht gut gespielt. Aber wenigstens einen Punkt geholt“, sagte Waldniels Trainer Michael Holthausen. Sein Trainerkollege auf Amerner Seite, Andre Simons, zeigte sich auch zufrieden. „Mit dem Unentschieden konnten am Ende, so glaube ich, beide Seiten gut leben.“ Maximilian Kapell schoss die Amerner vor der Pause mit 1:0 zu einer Führung, die gleich nach dem Seitenwechsel durch Jan Beerens ausgeglichen wurde.

SC Schiefbahn - Union Nettetal II 1:1 (0:0). Mit einem Achtungserfolg kehrten die Nettetaler vom Spitzenclub aus Schiefbahn nach Hause. Die Gastgeber gingen erst eine Minute vor dem Spielende in Führung. Nettetal gab nicht auf und erzielte in der Nachspielzeit durch den aus der ersten Mannschaft ausgeliehenen Dimitrios Touratzidis den Ausgleich.

Rhenania Hinsbeck - Hülser SV 2:3 (2:0). Die Hinsbecker kommen einfach nicht aus dem Tabellenkeller heraus. Trotz einer 2:0-Pausenführung, erzielt durch Gabriel Al Maakouri und Fleix Hanßen, gingen die Hinsbecker am Ende leer aus. Besonders in der Schlussphase waren die Gäste einfach cleverer und drehten das Ergebnis noch in ein 3:2. „Ich bin einfach maßlos enttäuscht, was meine Jungs vor allem im zweiten Abschnitt hingelegt haben“, ärgerte sich Hinsbecks Trainer Klaus Hammann. „Das war teilweise wirklich überheblich. Und das in einem für den Klassenerhalt so wchtigen Spiel. Das wären Big-Points gewesen.“