Fußball-Bezirksliga : Ein Torfestival bei Victoria Mennrath

Fußball-Bezirksliga Die Mennrather schossen gegen den SV Vorst fünf Tore, kassierten aber auch drei. Derweil konnten Kleinenbroich und Jüchen nicht gewonnen und verloren im Titelrennen an Boden gegenüber dem Tabellenführer 1. FC Viersen.

1. FC Viersen – Fortuna Dilkrath 5:2 (1:1). Der 1. FC nutzte die Patzer von Kleinenbroich und Jüchen aus und überwintert dank des Erfolges im Lokalduell gegen Dilkrath mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit auf dem ersten Tabellenplatz. Der Außenseiter aus dem Schwalmtal hielt in der ersten Hälfte sehr gut mit und konnte die Viersener Führung durch Morten Heffungs (42.) mit einem Treffer von Erdal Tuna ausgleichen (45.). „Wir hatten dann nach dem Wechsel eine Phase, wo wir einfach schlafen“, ärgerte sich Dilkraths Trainer Stephan Laumen. Das wurde von der starken FC-Offensive eiskalt bestraft: Tayfun Yilmaz (50., 75., 90.+1.) und Ibrahim Er (65.) markierten die vier Viersener Tore in der zweiten Hälfte, für Dilkrath traf noch Niklas Hinz (86.).

SpVg. Odenkirchen - SG Kaarst 4:1 (1:1) . Nervös in das Kellerduell gestartet, dann aber im zweiten Spielabschnitt doch die Form gefunden, um das Tabellenschlusslicht in die Schranken zu weisen. So präsentiert sich derzeit Odenkirchen. Eike Broens (36.) zum 1:0, Tobias Kamper (59.) zum 2:1, Benedikt Lersch (72.) und Fabian Schlösser (74.) schossen den wichtigen Dreier heraus.

SG Rommerskirchen-Gilbach - TDFV Viersen 3:2 (1:1). Beim TDFV herrschen weiterhin ungemütliche Zeiten: Die Viersener konnten das dritte wichtige Spiel in Folge gegen einen direkten Konkurrenten aus der unteren Tabellenhälfte nicht gewinnen und verharren weiter auf dem vorletzten Platz. „Wir machen das 1:0 überragend und sind super im Spiel“, freute sich Viersens Spielertrainer Bilal Lekesiz. Seyit Ahmet Isiklar schoss die Gäste in Führung (5.), doch ein individueller Fehler in der Viersener Hintermannschaft verhalf den Hausherren zum Ausgleich durch Meikel Kupper (10.), der auch die nächsten beiden Treffer für die SG erzielte (61./Elfm., 76.). Für den TDFV reichte es nur noch zum späten Anschlusstreffer von Lekesiz per direktem Freistoß (90.).