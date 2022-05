Einkaufen in Viersen : Betten Baues wird größer und ändert den Namen

Erweitert das Geschäft: Geschäftsführer Werner Fricke. Foto: MKO

Viersen Aus Betten Baues an der Hauptstraße 120 in Alt-Viersen wird das Bettenzentrum Viersen. Inhaber Werner Fricke nimmt nicht nur eine Namensänderung vor, er vergrößert das Fachgeschäft auch.

Die Schilder „Totalräumungsverkauf“ am Fachgeschäft haben schon so manchen Bürger befürchten lassen, dass ein weiteres inhabergeführtes Geschäft die Kreisstadt verlassen würde. Das ist aber nicht der Fall. Im Gegenteil: Inhaber Werner Fricke vergrößert. Zur Hausnummer 120 kommt die Nummer 112 dazu. Fricke hat das Ladenlokal, in dem früher Elektro Schaffrath zu finden war, übernommen.

Vom 1. Juni an kommen die neuen Räumlichkeiten dazu. Damit ergibt sich, beide Standorte zusammengerechnet, eine Fläche von 1.100 Quadratmetern, die der Welt des gesunden Schlafens mit allem was dazugehört gewidmet ist. „Es sind genau 55 Schritte von der Hauptstraße 120 zur Hauptstraße 112. Diese kurze Strecke trennt die beiden Ladenlokale“, sagt Fricke. Das Sortiment an der Nummer 120 bleibe bestehen — angefangen von Betten über Bettwäsche und Zubehör bis zu Kuscheldecken.

Durch das neue Ladenlokal erfolge eine Erweiterung um Wasserbetten sowie weitere Boxspring- und Massivholzbetten. Dazu komme eine kleine, aber feine Auswahl an Kleiderschränken und Kommoden. „Wir öffnen die Nummer 112 donnerstags, freitags und samstags. Aber es ist jederzeit möglich das Ladenlokal auch zu den Öffnungszeiten von unserer Altfiliale zu besuchen“, sagt Fricke. „Generell setzen wir auf individuelle Zeiten. Kunden können auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten jederzeit einen Termin mit uns ausmachen. Gerade für den Bettenkauf braucht man Ruhe und Zeit.“ In Sachen Team treffen die Kunden weiterhin auf bekannte Gesichter und die gewohnte fachliche Beratung.

An eins müssen sich die Kunden allerdings gewöhnen: einen neuen Namen. Aus Betten Baues wird das Bettenzentrum Viersen. Fricke übernahm das Bettenfachgeschäft damals von Namensgebe Peter Baues, aber „nun ist es an der Zeit zu zeigen, dass wir uns mit der Vergrößerung wirklich zu einem Bettenzentrum entwickelt haben“, sagt Fricke. Zudem verdeutliche die Namensgebung Viersen die Verbundenheit zur Kreisstadt. Übrigens, die Schnäppchen vom Räumungsverkauf können noch bis zum verkaufsoffenen Sonntag am 22. Mai im Rahmen von „Stadt.Landmarkt.Viersen“ gekauft werden.

