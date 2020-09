Shopping in Viersen : Acht Modenschauen in Viersen

An acht Orten in der Viersener Fußgängerzone gibt es am Samstag Modenschauen zu sehen. Foto: RP/Befeni

Viersen Die Stadt Viersen wird am Samstag, 12. September, zur Modenschau-Stadt. An acht Stationen präsentieren die teilnehmenden Einzelhändler im Rahmen der Aktion „Heimatshoppen“ von 10 bis 14.30 Uhr eine „Stadt in Mode“.

.Anders als bei den bisherigen Trendschauen in der Viersener Innenstadt gibt es coronabedingt keinen zentralen Laufsteg. Stattdessen werden die einzelnen Angebote vor den Schaufenstern stattfinden. Moderator Frank Schiffers führt durch den Tag. Los geht es um 10.10 Uhr bei „Prachtweiber plus size“ an der Hauptstraße 77. Die zweite Runde beginnt dort um 12.25 Uhr. Zweite Station ist die „Lingerie Nilles“, Hauptstraße 66, um 10.25 Uhr (zweite Schau: 12.40 Uhr). Es folgt „Villa Moda“, Hauptstraße 75, um 10.40 Uhr (13 Uhr). Um 11 Uhr (13.20 Uhr) geht es weiter bei „Tredy“, Hauptstraße 21. Die zweite Hälfte der Modenschauen startet um 11.20 Uhr (13.35 Uhr) bei „Goldstück“, Rathausgasse 4. Von dort führt der Weg zum Remigiusplatz 19 zu „Fritz Schmitz Damenmoden“ (Termine 11.35 Uhr und 13.55 Uhr). „Angelika Houben“ am Remigiusplatz 18 ist die nächste Station um 11.50 Uhr (14.10 Uhr). Den Schlusspunkt bildet „Argentum“, Löhstraße 2A um 12.10 Uhr (14.25 Uhr).

(mrö)