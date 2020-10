Action Medeor in Vorst : Spenden gehen in der Krise leicht zurück

Action Medeor bringt in seinem Standort in Vorst Hilfe auf den Weg. Foto: Action Medeor Foto: action medeor

Tönisvorst Das Hilfswerk hatte zu Beginn der Corona-Pandemie einen Rückgang des Spendenaufkommens befürchtet, der sich bislang nicht bewahrheitet hat. Bernd Pastors wurde mit dem Action-Medeor-Taler ausgezeichnet.

Auch in der Corona-Krise helfen die Menschen: Bei dem gemeinnützigen Hilfswerk Action Medeor mit Sitz in Vorst ist das Spendenaufkommen bisher nur leicht zurückgegangen. „Hier hatten wir zu Anfang der Pandemie einen deutlich größeren Rückgang befürchtet“, sagt Präsident Siegfried Thomaßen, „aber wir haben an vielen Stellen genau das Gegenteil erlebt: Menschen haben sich mit Sammelaktionen, Maskennähen oder Spendenläufen ganz gezielt für Action Medeor engagiert. Das hat uns sehr bewegt.“

Hauptsitz des gemeinnützigen Vereins ist in Vorst. Von hier aus werden jedes Jahr Gesundheitsstationen in circa 100 Ländern in Afrika, Lateinamerika und Asien mit medizinischer Hilfe versorgt.

Etwa jeder Vierte in NRW wohnt in einem Corona-Risikogebiet

Pandemie : Etwa jeder Vierte in NRW wohnt in einem Corona-Risikogebiet

Auch für das Hilfswerk stand das Jahr 2020 im Zeichen der Corona-Pandemie. Der Vorstand berichtete, dass nach dem Lockdown im Frühjahr viele Medikamentenlieferungen gestockt hätten und auch die humanitäre Arbeit vor Ort nur noch bedingt möglich gewesen sei. „Es gab Probleme sowohl bei der Beschaffung von Medikamenten als auch beim Transport der Hilfslieferungen in unsere Zielländer“, berichteten die Vorstände Christoph Bonsmann und Sid Peruvemba. Auch der Zugang in die Projektgebiete in Afrika, Asien und Lateinamerika sei durch örtliche Lockdowns und Ausgangssperren eingeschränkt gewesen. „Inzwischen gehen die Arbeiten am Hauptstandort in Tönisvorst und in den Einsatzländern aber wieder mit voller Kraft voran, wobei die Corona-Situation nach wie vor sehr herausfordernd ist“, sagen Bonsmann und Peruvemba.