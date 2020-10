Grundstück für Mehrfamilienhaus gesucht : Lebenshilfe sucht Baugrundstück in St. Tönis

St. Tönis Der Verein möchte in St. Tönis inklusiven Wohnraum schaffen, findet aber kein passendes Grundstück für das geplante Mehrfamilienhaus. Nun wendet sich die Lebenshilfe an die Bürger.

Die Lebenshilfe Kreis Viersen möchte in St. Tönis inklusiven Wohnraum schaffen – doch bislang fehlt dafür noch das passende Grundstück. Nun wendet sich die Lebenshilfe mit einer Bitte an die Bürger: „Gibt es in St. Tönis ein Grundstück von 1000 bis 1500 Quadratmetern, das aktuell oder in Zukunft zum Verkauf steht?“, fragt Mechthild Deeken, Koordinatorin für das betreute Wohnen der Lebenshilfe in Tönisvorst und Ansprechpartnerin für das Wohnprojekt. „Idealerweise wäre die nächste Einkaufsmöglichkeit fußläufig zu erreichen.“