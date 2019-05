Seniorentreff : Die „Alte Post“ am Vorster Markt zeigt sich in neuem Gewand

Vorst Der Seniorentreff „Alte Post“ am Vorster Marktplatz hat nicht nur neue Farbe an den Wänden. Auch das Konzept ist geändert worden.

Heller wirken die Räumlichkeiten der „Alten Post“ am Vorster Markt. Die Wände sind frisch gestrichen, die Deckenbeleuchtung ist erneuert, die Dekoration moderner, der kleine Innenhof mit Blumen bepflanzt und mit Gartenmöbeln bestückt. Aber das sind nur die Äußerlichkeiten, die dem Besucher sofort auffallen. Was nicht direkt ins Auge springt, ist das neue Programm, mit dem der Vorster Seniorentreff ins Frühjahr startet. Fenna Botta, Leiterin des Fachbereichs Soziales und Wohnen bei der Stadt, stellte das neue Konzept jetzt im Jugend-, Sozial-, Senioren- und Sportausschuss vor.

„Der Seniorentreff hat nicht nur eine neue Optik, sondern auch neue Angebote“, sagt Fenna Botta. Das Ziel: Jüngere Senioren anzusprechen und die „Alte Post“ neu zu beleben. Einige Angebote stehen schon auf dem Programm, andere sollen nach den Sommerferien folgen, wieder andere, wie etwa eine Seniorenmodenschau mit Hilfe eines Mode-Mobils, stehen bisher nur als Ideen im Raum.

Info Sonderveranstaltungen in der Alten Post geplant Zum neuen Konzept gehören auch Sonderveranstaltungen, die über Aushänge angekündigt werden. Ein Termin steht schon fest: Am Donnerstag, 28. August, 15.30 Uhr, begleiten Heinz-Gerd Schuh an der Gitarre und Birgit Schneider mit dem Akkordeon den Singkreis. „Lass froh dein Lied erklingen“, lautet das Motto des Mitsingkonzerts.

„Ganz wichtig ist uns der neue kostenlose Hol- und Bringdienst“, betont die Fachbereichsleiterin. Viele Senioren hätten nicht die Möglichkeit, eigenständig in den Ortskern und damit zum Seniorentreff zu kommen. „Das wollen wir ändern, indem wir den Fahrdienst anbieten“, erklärt Botta. Wer den Service in Anspruch nehmen möchte, könne sich einfach telefonisch unter der Nummer 02156 495 429 melden.

Für Interessierte bietet die „Alte Post“ jeden Tag etwas anderes an. Die Woche beginnt am Montagmorgen mit Stuhlgymnastik und Gedächtnistraining. Am Dienstagmorgen ist die Seniorenberatung vor Ort, nachmittags um 14 Uhr öffnet das Demenzcafé. Gemeinsam spielen, basteln, singen und erzählen mit fachkundigen Betreuerinnen stehen im Vordergrund. Angehörigen bietet das Demenzcafé die Möglichkeit, ein paar Stunden für sich selbst zu nutzen.

Mittwochs gibt es jetzt wöchentlich ein Frühstücksangebot. „Das hatten wir bisher nur einmal im Monat“, erklärt Fenna Botta, weil das gemeinsame Frühstück in geselliger Runde bei den Gästen aber sehr gut ankam, gibt es das jetzt jeden Mittwoch um 9.30 Uhr. Am Mittwochnachmittag gehen Senioren im Computerclub online. Nach den Sommerferien soll außerdem mittwochs von 14 bis 16 Uhr eine Hausaufgabenbetreuung für Grundschüler in der „Alten Post“ angeboten werden.

Am Donnerstag gibt es vormittags wieder ein Computerangebot, nachmittags bietet ein passionierter Handwerker an jedem zweiten Donnerstag ein Reparaturcafé an. „Defekte Kleingeräte können vorbei gebracht werden“, erläutert die Fachbereichsleiterin. Im Wechsel mit dem Reparaturcafé gibt es jeden dritten Donnerstag einen Spielenachmittag, bei dem verschiedene Gesellschaftsspiele auf den Tisch kommen. Einmal im Monat bietet der Seniorentreff am Donnerstagnachmittag ein gemütliches Treffen mit Kaffee, Tee und frischen Waffeln an.

Neu im Programm ist auch der griechische Folkloretanz, der ab sofort jeden Freitagnachmittag von 14 bis 16 Uhr zum Mitmachen einlädt. „Anfänger und Fortgeschrittene sind willkommen“, sagt Fenna Botta. Am Abend trifft sich der Männergesangverein „Cäcilia“ in der „Alten Post“.