Neues in der Hochstraße in St. Tönis : Schöne Dinge, die es nicht überall gibt

Neues in der Hochstraße in St. Tönis

St. Tönis Mit „Wunderhübsch“ hat ein neues Geschäft an der Hochstraße 38 eröffnet.

Blumig und farbenfroh empfängt das neue Geschäft „Wunderhübsch“ in der Fußgängerzone die Kunden. Vera Roessli mag gerne fröhliche Farben und blumige Muster. „Das bietet sich im Frühling auch an“, findet die St. Töniserin, die Anfang des Monats ihr erstes Geschäft eröffnet hat. An der Hochstraße 38 hat die Frau, die früher bei der Lufthansa beschäftigt war und jetzt den Sprung ins kalte Wasser des inhabergeführten Einzelhandels gewagt hat, „Wunderhübsch“ eröffnet.

Vera Roessli kauft ein, was ihr gefällt und ist sicher, dass das Angebot in ihrem Laden auch bei den Kunden gut ankommt. „Neben vielen ausgefallenen Kleidungsstücken, die es nicht überall gibt, finden sich hier jede Menge tolle Geschenkideen“, wirbt die Ladeninhaberin. Und tatsächlich gibt es vom kleinsten Stück handgemachter und „wunderhübsch“ verzierter Seife bis zum riesigen Gemälde an der Wand ein breites Spektrum an Geschenkideen.