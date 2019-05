St. Godehard : Frauengemeinschaft unterstützt Schützendenkmal

Vorst Die Katholische Frauengemeinschaft von St. Godehard, kurz kfd, hat das Vorster Schützendenkmal, das der Heimatverein auf den Eduard-Heinkes-Platz aufstellen will, mit einer großzügigen Spende unterstützt. In einer kleinen Feierstunde überreichte Heike Kohnen, Kassiererin der kfd, Heinz-Josef Köhler, Vorsitzender des Heimatvereins, 600 Euro für das Denkmal.

Zum 40-jährigen Bestehen des Heimatvereins hatte der Vorstand die Idee, mit einem Denkmal zur Verschönerung des Ortes beizutragen. Das Motiv war schnell gefunden: In Vorst gibt es drei aktive und traditionsreiche Bruderschaften, die seit Jahrzehnten das Dorfleben bereichern. Ihnen soll ein Denkmal gesetzt werden. Als kleines Modell steht es bereits im Schaufenster des Heimathauses an der Kuhstraße. Bis Herbst, so der ehrgeizige Plan des Vereins, soll das Original aus nichtrostendem Cortenstahl auf dem Eduard-Heinkes-Platz stehen. Das Denkmal wird vermutlich 25.000 Euro kosten.