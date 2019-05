Initiative der Bewegung „Fridays for Future“ : Kleve will den Klimanotstand ausrufen

Kleve Als eine der ersten Städte bundesweit will Kleve im Juni den Klimanotstand ausrufen. Der Umweltausschuss reagiert damit auf einen Antrag, der von der Schülerbewegung „Fridays for Future“ initiiert worden war.

Nach Angaben der Stadt von Freitag sprach sich der Umweltausschuss mit großer Mehrheit für die Ausrufung des Klimanotstands aus . Mit Verabschiedung der Resolution erkennt eine Kommune den Klimawandel als akute Bedrohung an und berücksichtigt bei politischen Entscheidungen die Auswirkungen auf das Klima. Die Politiker folgten damit am Donnerstag einem Antrag, der von der Schülerdemonstration Fridays für Future initiiert war. Die endgültige Entscheidung liegt beim Stadtrat, der das Thema am 26. Juni auf der Tagesordnung hat.

Weltweit sind bereits zahlreiche Städte dem Aufruf von Natur- und Klimaschützern gefolgt: So haben etwa Los Angeles in den USA, Vancouver in Kanada, London und das schweizerische Basel ähnliche Resolutionen verabschiedet. Als erste Landeshauptstadt in Deutschland hatte Kiel am Donnerstag den sogenannten Klimanotstand ausgerufen. Konstanz in Baden-Württemberg war die erste Stadt in der Bundesrepublik. Auch Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern hatte die Resolution verabschiedet.