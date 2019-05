St. Cornelius : Die Pfarrgruppe „Offene Kirche“ sucht noch Verstärkung

St. Tönis Der Pfarreirat würde das St. Töniser Gotteshaus St. Cornelius gerne zusätzlich für Besucher öffnen.

Um all diesen Menschen Gelegenheit zu geben, das St. Töniser Gotteshaus außerhalb der Messzeiten zu besuchen, hat Marianne Smeets vor etwa 13 Jahren die Gruppe „Offene Kirche“ ins Leben gerufen. „Die Idee kam aus der Gemeinde“, erinnert sich die 79-Jährige, die sich damals im Pfarreirat engagiert hat. Elf Mitglieder hat die Gruppe, neun Frauen und zwei Männer. Die meisten sind von Anfang an dabei. Der Altersdurchschnitt der Ehrenamtler liegt mittlerweile bei 80 Jahren. „Wir hätten nichts dagegen, wenn wir ein paar jüngere Menschen als Verstärkung für das Team bekämen“, sagt Marianne Smeets.

Die Mitglieder der Gruppe „Offene Kirche“ sind immer zu zweit im Dienst. An diesem Donnerstag haben Johannes Höfkes und Luzie Czapiewski die Aufsicht. „Leider können wir wegen Vandalismus und Diebstahl die Kirche nicht einfach so offen lassen“, sagt Johannes Höfkes. In der Vergangenheit habe es Zeiten gegeben, in denen die Kirche unverschlossen gewesen sei, aber dann sei das Geld, das die Besucher für die Kerzen da lassen, gestohlen worden, erinnert sich Luzie Czapiewski.