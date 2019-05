Katholische Grundschule in St. Tönis : Schulkinder freuen sich auf selbst gepflanzten Salat und Erdbeeren

Katholische Grundschule in St. Tönis

Am Mittwoch wurde an der Katholischen Grundschule St. Tönis der neue Schulgarten offiziell übergeben. Foto: Norbert Prümen (nop)

St. Tönis Einen Schulgarten haben Kinder der Offenen Ganztagsschule der Katholischen Grundschule St. Tönis angelegt. Finanziert hat das Projekt die Landgard-Stiftung.

Mit Gärtnerschürzen und Werkzeug ausgestattet gehen die Kinder der Offenen Ganztagsschule der Katholischen Grundschule ans Werk. Vor ihnen stehen zwei Hochbeete, die zunächst mit Erde befüllt und dann bepflanzt worden sind. „Wir haben Beeren, Tomaten und Kräuter in die Erde gesetzt“, erzählt Ruben. Auch Salat und Kürbis, Erdbeeren und Kapuzinerkresse sollen in den beiden Hochbeeten wachsen und gedeihen. „Und wenn das reif ist, ernten wir und verarbeiten das oben in der Küche“, erzählt der Viertklässler.