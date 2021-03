Sturm in Tönisvorst : Kreuzung an Streuff-Mühle gesperrt

Wegen des Sturms am 11. März 2021 ist die Kreuzung an der Streuff-Mühle gesperrt. Foto: Sören Imöhl

St. Tönis Wegen drohender Sturmböen ist die Kreuzung an der historischen Streuff-Mühle in St. Tönis am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr abgesperrt worden. Aus Sorge, das Mühlenkreuz oder Teile davon könnten sich lösen, sollte die Kreuzung Westring/Gelderner Straße/Nordring zunächst für zwei Stunden gesperrt bleiben.

