Ehemaliges Kasernengelände auf Tönisvorster Stadtgebiet : Politik hält an Bebauung des Kasernengeländes fest

Politik hält an Bebauung des Kasernengeländes fest

Tönisvorst Im Ausschuss für Stadtplanung und Infrastruktur stand der Antrag eines Bürgers auf der Tagesordnung, der forderte, die Stadt möge das Grundstück von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben erwerben und aufforsten.

Es ist allgemein bekannt und wurde in Umfragen zum Stadtentwicklungskonzept von vielen Bürgern beklagt: Tönisvorst hat zu wenig Grün für die Naherholung, die Stadt ist die waldärmste Kommune im Kreisgebiet. Eine Möglichkeit, eine bisher unbebaute Fläche an ein größeres Waldgebiet anzuschließen, bietet der gut fünf Hektar große Teil des ehemaligen Kasernengeländes Forstwald, der auf Tönisvorster Stadtgebiet liegt.

Die Stadtverwaltung steht dem aufgeschlossen gegenüber: Für die Fläche sei im Regionalplan die Entwicklung eines „regionalen Grünzuges“ ausgewiesen. Da das Grundstück sich in unmittelbarer Nähe zu einer bestehenden Waldfläche befinde, könne mit einer Aufforstung ein Lückenschluss erfolgen. Außerdem, so heißt es in der Vorlage der Verwaltung, entspreche eine Waldvermehrung den Klimaschutzzielen der Stadt Tönisvorst.