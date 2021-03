Corona im Kreis Viersen : Kempenerin stirbt nach Corona-Infektion

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind am Donnerstag 23 neue Corona-Fälle bekannt geworden. Eine 94-jährige Frau aus Kempen, die mit dem Coronavirus infiziert war, ist gestorben. Aktuell gelten 205 Menschen im Kreisgebiet als infiziert.

In Grefrath gibt es derzeit 14 positive Corona-Fälle (Vortag: zwölf), in Kempen 32 (32), in Tönisvorst 17 (16) und in Willich 44 (43). Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner ist von 58 auf 56 gesunken. Bislang wurden in 163 Fällen Corona-Mutationen durch Labore nachgewiesen. Davon sind aktuell 58 Personen infiziert, 17 mit der südafrikanischen, 41 mit der britischen Variante. Da nicht alle positiven Proben typisiert werden, geht der Kreis aufgrund epidemiologischer Zusammenhänge von weiteren 75 Infektionen mit Mutanten aus. Davon gelten 14 Personen als aktuell infiziert, drei mit der südafrikanischen, elf mit der britischen Variante. In den sechs Krankenhäusern im Kreis werden derzeit 23 Menschen mit einer Corona-Infektion stationär behandelt, zwei von ihnen befinden sich auf Intensivstationen, sie werden beatmet.