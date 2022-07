Feuerwehr Tönisvorst im Einsatz : Autos stoßen auf Kreuzung zusammen

An der Kreuzung Hülser Straße / Krefelder Weg stießen die Fahrzeuge zusammen. Foto: Jungmann Foto: Günter Jungmann

Tönisvorst An der Kreuzung Hülser Straße / Krefelder Weg ist es am Sonntagmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Die Feuerwehr Tönisvorst wurde gegen 13 Uhr zu dem Unfall gerufen, an dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren.

Fünf Menschen waren durch den Unfall betroffen, eine Person wurde in einem der beiden Fahrzeuge eingeklemmt. Wie die Feuerwehr mitteilte, begannen die Wehrleute daraufhin umgehend in Abstimmung mit dem Rettungsdienst mit der technischen Rettung, um die Person aus dem Auto zu befreien. Die anderen durch den Unfall betroffenen Personen konnten die Fahrzeuge selbstständig verlassen und wurden durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt. Zur weiteren Untersuchung wurden sie in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Gleichzeitig sicherte die Feuerwehr die Einsatzstelle ab und sorgte dafür, dass sich Betriebsstoffe nicht ausbreiten konnten. Der Unfallhergang ist noch unklar, die Polizei war am Nachmittag noch mit der Aufnahme beschäftigt.

(biro)