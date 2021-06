Haus der kleinen Forscher : Forscher-Diplome für kreative Köpfe in der Kita Biberburg in St. Tönis

Tönisvorst Ihre Forschungsergebnisse im Rahmen des „Haus der kleinen Forscher“ präsentierte die Einrichtung jetzt bei einem Ausstellungstag für die Eltern.

In den Pavillons der Kindertagesstätte Biberburg in St. Tönis dreht sich alles um das Thema Papier. Da ist handgemachtes Schöpfpapier, teilweise mit bunten Farbmustern versehen, zu sehen, daneben ein aus Papier gebauter hoher Turm, der trotz seiner knapp zwei Meter Größe äußerst stabil daherkommt. In einer Wanne schwimmen Papierschiffe. Papierflieger warten auf ihren Einsatz. Zudem zeigen jede Menge Plakate mit Fotos und kurzen Texten, was in den vergangenen vier Wochen das Hauptthema in der St. Töniser Einrichtung war. „Alle Kinder unserer Einrichtung haben am ,Haus der kleinen Forscher’ teilgenommen, und das Thema lautete in diesem Jahr ,Papier – Das fetzt’“, informiert Leiterin Stephanie Tauber.