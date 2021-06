Öffnungszeiten im Badezentrum Krefeld : Debatte um Öffnungs-„Slots“ im Bockumer Freibad

Krefeld 10 bis 12 Uhr, 13 bis 17 und 18 bis 20 Uhr Öffnungszeiten: Warum so zerstückelt, fragt die Facebook-Gemeinde. Was man wissen muss über das Bockumer Freibad und das H2O.

Der Wutausbruch einer Facebook-Nutzerin über die zerstückelten Öffnungszeiten im Bockumer Freibad hat eine Debatte mit 129 Kommentaren nach sich gezogen. Die Kommentare reichen von Verständnis samt Vermutungen über die Ursachen bis hin zur Empfehlung, am Besten gleich ins H2O nach St. Tönis zu fahren. Um dies vorweg zu sagen: Der Ausweg ins H2O ist keiner; auch das Bad in St. Tönis arbeitet mit Zeitphasen, für die man sich anmelden muss, mit einstündigen Unterbrechungen. Der Grund ist hier wie da derselbe: Corona.

Die Zeiten seien aus den Erfahrungen mit den Badegästen erwachsen, berichtet Klostermann. „Zwischen zehn und zwölf Uhr kommen in der Regel ältere und sportliche Menschen; das sind Rentner, die topfit sind, oder Jüngere, die eisern ihre Bahnen schwimmen“, so Klostermann. Zwischen 13 und 17 Uhr sei die klassische Familienzeit; „da kommen meist Familien mit Kindern, die auf der Liegewiese lagern und sich gelegentlich abkühlen und erfrischen“. Zwischen 18 und 20 Uhr schließlich kämen dann meist Berufstätige, die sich nach dem Arbeitstag erfrischen und sportlich betätigen wollten. „Wir glauben, dass wir damit eine ganz gute Regelung gefunden haben, die den Bedürfnissen unserer Kunden entgegenkommt“, sagt Klostermann, „die Rückmeldungen von denen, die da sind, sind jedenfalls rundweg positiv.“ Die Zeit-„Slots“, wie es Neudeutsch heißt, haben sich Klostermann zufolge bewährt.

Im Bockumer Badezentrum ist der komplette Außenbereich geöffnet: Sport- und Planschbecken sowie das Becken mit der beliebten Wasserrutsche. Und: Da Krefeld sich mit der Inzidenz von unter 35 in der Coronstufe eins bewegt, entfallen die 3-G-Bedingungen, also der Nachweis, dass man von Corona genesen, vollständig geimpft oder getestet ist.

Dass der Weg ins auch bei Krefeldern beliebte H2O in St. Tönis einfacher ist, stimmt einfach nicht. Zum einen gilt in St. Tönis nach Auskunft einer Mitarbeiterin weiter die 3-G-Regel; zum anderen arbeitet auch das H2O mit Zeit-Slots, die ähnlich aufgebaut sind wie die in Krefeld (also mit je einstündigen Pausen), zum Dritten braucht man als Gast ein E-Ticket, dass man online über die Internetseite shop.new-baeder.de buchen muss.