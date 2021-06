Corona im Kreis Viersen : 61-Jähriger aus Willich an Covid-19 gestorben

Kreis Viersen Im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat es im Kreis Viersen einen weiteren Todesfall gegeben: Ein 61-jähriger Mann aus Willich starb an den Folgen seiner Infektion. Damit steigt die Zahl der Todesfälle durch Covid-19 im Kreisgebiet auf 308. Die Inzidenz sinkt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts auf elf.

Am Dienstag gab es eine Neuinfektion; damit gelten aktuell 58 Personen im Kreis als infiziert, davon zehn in Kempen, neun in Willich und zwei in Tönisvorst. In Grefrath gibt es derzeit keinen Fall.