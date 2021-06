Zeugen gesucht : Radfahrer stiehlt einer Frau in Vorst das Handy

Symbolfoto Foto: dpa/Fabian Strauch

Vorst Ein Radfahrer hat am Freitag gegen 12 Uhr einer 18-jährigen Tönisvorsterin das Mobiltelefon gestohlen. Laut Polizei war die junge Frau in Vorst zu Fuß auf dem Weg zwischen Wiemespfad und Amselweg unterwegs, der parallel zur Gerkeswiese an der Rudi-Demers-Halle vorbeiführt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In der Hand hielt sie das Handy. Plötzlich fuhr ein Mountainbike-Fahrer an ihr vorbei, entriss ihr das Mobiltelefon und flüchtete in Richtung Amselweg. Er war etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, hatte kurze, blonde Haare, war schlank und trug ein graues T-Shirt und eine Jeans. Bei dem Mobiltelefon handelt es sich um ein türkisfarbenes Samsung Galaxy mit lilafarbener Hülle mit Marmormuster. Wer Angaben zu dem Radfahrer machen kann oder den Raub beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei anzurufen, Telefon 02162 3770.

(biro)