Tönisvorst : Beliebter Treffpunkt mit Bildungsauftrag

Im Seniorenbüro, das seit 25 Jahren besteht, wurde Sommerfest gefeiert. Unter anderem dabei: Peter Pliester (Vorsitzender) und Leiterin Elke Schwedlich (r.), hier mit Vorstand und Mitarbeitern. Foto: Kaiser. Foto: Wolfgang Kaiser

Tönisvorst Seit 25 Jahren gibt es den Seniorenverein „Alter-nativen“ in Tönisvorst. Das silberne Jubiläum wurde mit einem Sommerfest gefeiert, das der Verein auch nutzte, um seine vielen Angebote für Menschen ab 55 Jahren vorzustellen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stephanie Wickerath

In den neuen Räumen, die der Verein „Alter-nativen“ für seine Seniorenarbeit im Mertenshof am Pastorswall 11 gemietet hat, ist an diesem Nachmittag kein Platz unbesetzt. Auch im Innenhof und im Garten vor dem Eingang sitzen Menschen. Die meisten kommen auch, wenn nicht gerade ein Sommerfest zum 25-jährigen Bestehen des Vereins gefeiert wird. „Im Monat besuchen etwa 260 Menschen die verschiedenen Kurse und Angebote“, weiß Peter Pliester, der gerade für weitere zwei Jahre zum Vorsitzenden wiedergewählt wurde.

Der ehemalige Bürgermeister Dietrich Büttner war es, der den Verein „Alter-nativen“ als Anlaufstelle für Menschen ab 55 Jahren ins Leben rief. „Es ging darum, dass Senioren einen Treffpunkt haben, sich zu Fragen des Älterwerdens beraten lassen können und ein Bildungsangebot vor Ort entsteht“, weiß Anne Ruckdeschel vom Vorstand. „Das Motto war: ‚Die Alten machen das selbst‘“, fügt Peter Pliester an, „es sollten keine vorgefertigten Angebote von der Stange sein, vielmehr sollte das Programm genau auf die Besucher zugeschnitten werden.“

Info Äterwerden in TönisVorst Jeweils im Januar, April, Juli und Oktober gibt der Verein „Alter-nativen“ die Zeitung „Älterwerden in TönisVorst“ von Senioren für Senioren heraus, die zur Mitnahme in den Geschäften ausliegt. Dort sind alle Angebote des Seniorenbüros und des Vereins aufgelistet. Informationen gibt es auch telefonisch unter 02151-994 865 sowie unter www.seniorenbuero-toenisvorst.de.

Von Anfang an dabei ist das Marktfrühstück am Donnerstag, das bis heute zu den beliebtesten Angeboten gehört. Im Laufe der Jahre sind aber noch etliche weitere hinzugekommen, die von Ehrenamtlern organisiert und geleitet werden. Beim Sommerfest stellen sich einige Gruppen vor. „Wir sind der Computer-Club“, sagt Hans Jakob Christ. „Früher haben wir Computerkurse gemacht, aber heute sind die nicht mehr so stark gefragt“, erzählt der Senior. Stattdessen haben die 20 Mitglieder des Clubs sich auf Beratung in allen Fragen rund um den spezialisiert. „Wenn es irgendwo hakt, kommen die Leute zu uns, und wir lösen das Problem gemeinsam“, erzählt der St. Töniser.

Inge Markard und Christel Brand gründeten vor 14 Jahren einen Französisch-Sprachkursus. „Wir sind neun Leute in der Gruppe und treffen uns einmal in der Woche zum Französischunterricht“, erzählen die Frauen. Nebenan sitzt Sigrid Slater mit ihrer Gruppe, trinkt englischen Tee und knappert britisches Gebäck. „Ich habe zehn Jahre in England gelebt und gebe seit ein paar Jahren meine Sprachkenntnisse hier in Englischkursen weiter“, erzählt die St. Töniserin. Vor sechs Jahren kam dann noch ein Italienisch-Kursus hinzu, den Autodidakt Horst Günther leitet.

Neben den Bildungsangeboten gibt es auch noch ein Sportprogramm (Wandern, Radfahren, Sitzgymnastik, Kegeln), Gedächtnistraining und chinesische Konzentrationskunst. Auch eine Schiffsmodellbaugruppe und eine Hilfsbörse haben sich längst etabliert.

Ganz neu bietet die Hospizgruppe Tönisvorst an jeden dritten Freitag im Monat einen Trauertreff in den Räumen der „Alter-nativen“ an. Für die Seniorenberatung ist die Sozialpädagogin Elke Schwetlik zuständig, die auch noch die Nachmittagscafés und das Marktfrühstück organisiert.