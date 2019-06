Fest der Freiwilligen Feuerwehr : Löschzug Vorst: Sommernachtstraum

Vorst Unter dem Motto: „Wir kommen, wenn es brennt! – Ihr kommt, wenn wir feiern!“ findet in diesem Jahr wieder der traditionelle Sommernachtstraum des Löschzuges Vorst der freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst am Samstag, 6. Juli, statt.

„Mit der Partyband Dolce Vita konnte wieder ein bekannter Musik Act gewonnen werden, damit ist gute Stimmung garantiert, und durch die Entscheidung, in der Wache zu feiern, sind wir auch von Anfang an wetterunabhängig.“, so Philipp Reiners, der im Löschzug mit für die Organisation des Sommernachtstraumes verantwortlich ist.

„Der gesamte Löschzug Vorst freut sich auf die Veranstaltung und ist bereits voll in den Vorbereitungen, sei es für die Cocktailbar, die Essens- und Getränkeversorgung oder auch für die Deko in der Wache“, so Toni van Cleef (stellvertretender Leiter der Feuerwehr Tönisvorst und Löschzugführer des Löschzuges). „Eine ehrenamtliche Feuerwehr, wie wir es sind, ist ja Teil der Gemeinschaft einer Stadt, meine Kameraden und ich wollen einfach auch neben der reinen ehrenamtlichen Brand- und Schadensbekämpfung etwas zurückgeben – aber auch gerne neue Mitglieder aus der interessierten Bürgerschaft für das Ehrenamt in der Feuerwehr gewinnen“, führt Toni van Cleef weiter aus. „Egal ob Nachwuchsförderung und Jugendarbeit in der Jugendfeuerwehr, musikalische Aus- und Weiterbildung im Musikzug oder eine aktive Unterstützung in der Einsatz- oder Unterstützungsabteilung der Feuerwehr – wir bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Integration in eine schlagkräftige Truppe in der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst“, ergänzt Rolf Peschken, Leiter der Feuerwehr Tönisvorst.