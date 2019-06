Graverdyck : Traktor und Heuwender brannten

Vorst An der Stadtgrenze von Vorst zu Oedt (Graverdyk) brannte am Mittwoch ein Traktor mit Heuwender total aus. Die Feuerwehr wurde um 15.02 Uhr alarmiert. Der Löschzug Vorst rückte aus und wurde vom Löschzug Oedt unterstützt.

Auch die Löschgruppe Mülhausen war beteiligt, weil in einem solchen Fall jeder Tropfen Löschwasser gebraucht wird. Insgesamt waren neun Feuerwehr-Fahrzeuge mit 38 Wehrleuten vor Ort. Zwei Trupps gingen unter Atemschutz gegen den Brand vor. Auch ein kleiner Radius des trockenen Heus auf dem Feld war in Brand geraten. Die Feuerwehren konnten den Brand schnell löschen, an den Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Der Einsatz konnte gegen 16 Uhr beendet werden.