St. Tönis : Tolle Idee: Ganz in Weiß mit einem Blumenkranz

Bei der Weißen Nacht in St. Tönis spielte auch die Geigenklasse der Schule St. Michael aus dem benachbarten Krefeld. Foto: Wolfgang Kaiser

St. Tönis Zur „Weißen Nacht“ lud der Werbering, der jetzt „St. Tönis erleben“ heißt, in die Fußgängerzone ein. Das erste Fest unter dem neuen Vorstand war ein Erfolg.

Von Stephanie Wickerath

Der Blick in die Menge ist wirklich blendend: Etliche Menschen, alle in weiß gekleidet, versammeln sich am Freitagabend zur „Weißen Nacht“ in der St. Töniser Fußgängerzone. Besonders der Rathausplatz ist der Besuchermagnet. Dort hat die Firma RLS Licht einen acht Meter langen Stehtisch aus Bühnenpodesten aufgebaut, der von „St. Tönis erleben“, wie der ehemalige Werbering jetzt heißt, mit weißen Stofftischdecken, silbernen Kerzenleuchtern und Deko-Artikeln stilvoll geschmückt worden ist.

Unter dem weißen Pavillon nebenan stehen die Mitglieder des Vereins Old Tablers 188 Tönisvorst mit einem Getränkestand und kleinen Häppchen. Teile des Platzes sind mit einem weißen Bodenbelag ausgelegt. Der Clou aber ist die „Grüne Wiese“. Auf einem Stück des Platzes liegt Kunstrasen. Darauf tanzen die rund 90 Schülerinnen des nahegelegenen „Studio Danza“ eine Stunde lang. „Zuerst zeigen wir ein klassisches Ballett in Weiß, später werden moderne Tänze vorgeführt“, erzählt Sara Schatz, Leiterin des St. Töniser Tanzstudios.

Die Zuschauer stehen um die „Grüne Wiese“ im Kreis und erfreuen sich an den harmonischen Bewegungen, die die Tänzerinnen zur Musik zeigen. Unter den Zuschauern ist auch Denise Kaiser. „Ein tolles Fest“, findet die St. Töniserin, „mal was anderes. Und dass so viele Menschen in weiß gekommen sind zeigt, dass sie die Idee unterstützen.“ Ohne Lohn bleibt das nicht: Mehrere Einzelhändler gewähren Kunden, die weiß gekleidet ins Geschäft kommen, Rabatte.

Eine gute Idee der „Weißen Nacht“ sind die verschiedenen Bühnen in der Fußgängerzone. Dort gibt es A-cappella-Gesang und Instrumentales. So spielt Theresa Kammann Bratsche, Luisa Topp, Henrike und Gero Hallmann singen und das Kinder-Geigen-Ensemble der Krefelder Grundschule St. Michael spielt unter Leitung von Annette Burbach moderne Stücke. Auch Harry Klupsch ist mit seiner Gitarre unterwegs. „Das sorgt für Stimmung“, kommentiert Heinrich Coehnen, der im Takt mitwippt.

Ein paar Meter weiter lädt Fotografin Ines Schaefer zum Shooting ein. Mit riesigen Blumenkränzen auf dem Kopf, gestaltet von Blumen Hermes, lassen sich etliche Besucherinnen ablichten. Im Seulenhof hat Gianni Trentin die Außengastronomie seines Weinlokals „Bacco“ eingerichtet und trägt mit geschmackvoller Dekoration auf den Tischen und weißen Bezügen auf den städtischen Holzbänken dazu bei, dass der hübsche Innenhof gut zur Geltung kommt.