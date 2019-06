Vorster Fußball-Jugendtage : Mit acht Mannschaften aus Belgien

Vorst Am kommenden Wochenende (29. und 30. Juni) finden beim SV Vorst zum Abschluss der Saison 2018/19 auf dem Sportplatzgelände die Vorster Fußball-Jugendtage für Jugendmannschaften von den Bambinis bis zur B-Jugend statt.

Am Samstag finden die Turniere für Bambini-Mannschaften sowie E- und B-Jugendmannschaften statt. Am Sonntag sind dann die Turniere für die F- und D-Jugendmannschaften sowie für die U13-Mädchenmannschaften. Die Mannschaften kommen vom gesamten Niederrhein. Die weiteste Anreise hat jedoch die F-Jugend-Mannschaft vom STV Wilhelmshaven. Auch wird wieder eine Mannschaft aus den Niederlanden, diesmal aus Blerik bei Venlo, teilnehmen. Besonders freut sich der SV Vorst, dass sich zum 100-Jährigen gleich acht Jugendmannschaften aus der Vorster Partnerstadt Laakdal in Belgien angemeldet haben.