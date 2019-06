„Salz und Pfeffer“ : Spende fürs Schützendenkmal

Vorst Eine Spende in Höhe von 1000 Euro hat die Laienspielgruppe der Kolpingsfamilie Vorst „Salz und Pfeffer“ dem Heimatverein Vorst übergeben. „Jedes Jahr spenden wir die Einnahmen einer Aufführung einem anderen Verein“, sagt Wolfgang Arretz, Spielleiter von „Salz und Pfeffer“.

Bei der Laienspielgruppe „Salz und Pfeffer“ haben bereits die Proben für das neue Herbststück begonnen. „Ehrensache“ heißt es, und es ist eine Komödie in drei Akten. Die Premiere wird am 26. Oktober in Vorst gefeiert, danach gibt es eine weitere Aufführung in Vorst (27. Oktober), zwei Vorstellungen in St. Tönis (2. und 3. November) und drei Aufführungen in Anrath (15., 16. und 17. November). Der zentrale Kartenvorverkauf findet am Samstag, 7. September, 10 bis 12 Uhr, in der Vorster Grundschule statt. Danach können die Karten über das Internet, beim Spielleiter und an der Abendkasse gekauft werden.