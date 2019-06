Erster Abschlussjahrgang der Rupert-Neudeck-Gesamtschule Tönisvorst : Sie haben gelernt, im Sturm zu tanzen

Tönisvorst Der erste Jahrgang der Rupert-Neudeck-Gesamtschule Tönisvorst ließ sich mit einer großartigen Feier verabschieden. Schüler und Lehrer gestalteten ein unterhaltsames, fast dreistündiges Programm im Forum.

Auffällig ist, wie viele Jugendliche sich bei den Lehrern bedanken. So verabschiedet die 10a sich besonders herzlich von Günter Schröder, der von der Tönisvorster Hauptschule an die Sekundarschule wechselte und jetzt seine berufliche Laufbahn an der Gesamtschule beendet. Auch Schulsprecher Moritz Hirt dankt in seiner kurzweiligen Rede den Lehrern für interessanten Unterricht, lustige Klassenfahrten und tolle Jahre an der Schule. „Es war eine Ehre, mit so guten und hilfsbereiten Lehrern zusammenarbeiten zu dürfen“, sagt der 16-Jährige. Und mit dem Satz an die Eltern – „Vielen Dank für alles, was ihr für uns getan habt. Wir lieben Euch“ – treibt er so ziemlich allen Müttern im Raum die Tränen in die Augen.