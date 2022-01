Überfall und Körperverletzung : Polizei sucht Zeugen nach Raub in Solingen-Mitte

Solingen-Mitte Nach einem Raub in der vergangenen Woche sucht die Polizei nun Zeugen. Drei Jugendliche sollen eine 63-Jährige auf der Vogtlandstraße in Solingen-Mitte überfallen und verletzt haben.

Die Polizei meldet einen Raub auf der Vogtlandstraße in Solingen-Mitte in der Nacht zu Mittwoch, 5. Januar, gegen 1.15 Uhr. Den Angaben zufolge befand sich eine 63-Jährige auf dem Heimweg vom Bahnhof Mitte, als sie von drei Jugendlichen verfolgt wurde. An der Vogtlandstraße spürte die Frau der Polizei zufolge einen Tritt in den Rücken und fiel zu Boden.