Vorfall in Krefeld : Erneut zwei Mülltonnen in Brand geraten

Erneut haben Unbekannte Mülltonnen in Brand gesetzt. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Krefeld In der Nacht zum Donnerstag, 6. Januar, sind zwei Mülltonnen am Dampfmühlenweg in Brand geraten. Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere Angaben machen können.

(RP) In der Nacht zum Donnerstag, 6. Januar, sind zwei Mülltonnen am Dampfmühlenweg in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei hatte ein Zeuge gegen 1.45 Uhr laute Geräusche von der Straße wahrgenommen. Er bemerkte vom Fenster aus drei junge Männer, die sich an den Mülltonnen befunden haben. Als er sie ansprach, flüchtete einer der Männer in Richtung Ostwall, die beiden anderen in Richtung St.-Anton-Straße. Kurz darauf schlugen aus einer der Mülltonnen Flammen, die schnell auf eine angrenzende Tonne übergriff.

Der Zeuge informierte die Feuerwehr, die den Brand schnell löschen konnte. Die Mülltonnen wurden durch die Hitze komplett zerstört, verletzt wurde niemand. Die Täter beschrieb der Zeuge als dunkel gekleidet, einer habe eine Kapuze getragen.