Corona in Solingen : Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 488,7

Solingen Aktuell sind in Solingen 881 Personen nachgewiesen mit dem Coronavirus infiziert. Damit steigt die Zahl der in Solingen gemeldeten Fälle seit Ausbruch der Pandemie auf insgesamt 15.777.

In den vergangenen sieben Tagen sind insgesamt 778 Corona-Neuinfektionen festgestellt worden. Damit entfallen 488,7 neue Fälle auf je 100.000 Menschen, die in der Klingenstadt leben. In Quarantäne befinden sich derzeit insgesamt 1497 Personen. Die Quarantäne beenden konnten 48.577 Personen. In ganz NRW sind derzeit 8,89 Prozent der Plätze auf Intensivstationen mit Covid19-Patienten belegt.