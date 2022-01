Jugendlichen in Grefrath mit Schusswaffe bedroht : Polizei sucht Zeugen nach Raub an der Burg Uda

Wer hat zur Tatzeit an der Burg Uda verdächtige Beobachtungen gemacht? Der wird gebeten, sich an die Kripo zu wenden. Foto: Uli Rentzsch

Grefrath Nach einem Raub an der Burg Uda in Grefrath-Oedt sucht die Polizei Zeugen. Ein 16-Jähriger aus Wachtendonk hielt sich dort am Mittwochabend gegen 21.10 Uhr mit zwei Freunden, 15 und 17 Jahre alt, auf, als zwei Unbekannte zu ihnen kamen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Einer der Unbekannten war mit einer Sturmhaube maskiert und bedrohte die Jugendlichen mit einer Schusswaffe. Der Täter hielt einen Beutel in der Hand und forderte die Jugendlichen auf, Portemonnaies und Handys dort hineinzulegen. Anschließend schlug er einem der Jugendlichen mit der Faust ins Gesicht. Als die Jugendlichen die Sachen in den Beutel gelegt hatten, flüchteten die beiden Täter in unbekannte Richtung, dabei schoss der Räuber mehrfach in die Luft.

Der Räuber war etwa 16 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und schlank, er trug einen Windbreaker-Pullover und eine schwarze Sturmhaube. Der zweite Täter kann nicht beschrieben werden. Jetzt ermittelt die Polizei. Wer zur Tatzeit an der Burg Uda verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Schüsse gehört hat, wird gebeten, die Kripo anzurufen, Telefon 02162 3770.

(biro)