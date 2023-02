Solinger muss Geldstrafe zahlen Prügelei im Stau – Verfahren wird eingestellt

Kurz darauf seien beide Autos an einer Baustelle zum Stehen gekommen, weil ein Bagger die Durchfahrt verhindert habe. Aufgebracht sei er ausgestiegen, um den Autofahrer vor ihm wegen des Bremsmanövers zur Rede zu stellen. Er habe mehrmals an dessen Autoscheibe geklopft, um die Sache zu klären. Daraufhin habe der Angeklagte erst die Türen von innen verriegelt, um dann doch auszusteigen. Er habe noch gesehen, wie der Mann einen aufklappbaren Schlagstock aus dem Türfach genommen habe. Mit einem Klick habe er den „ausgefahren“ und dann in der Hand gehalten, während er mit der anderen Hand zugeschlagen habe.