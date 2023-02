Lauter Knall in Solingen Toilettenhäuschen in Industriegebiet explodiert

Ein Großaufgebot von Einsatzkräften von Feuerwehr und Polizei rückte in das Industriegebiet Monhofer Feld in Solingen aus. Hinter einem Firmenneubau an der Kreuzung Weyerstraße / Monhofer Straße hatten Unbekannte gegen 19.50 Uhr ein Toilettenhäuschen zur Explosion gebracht. Die Detonation war auch weit entfernt noch zu hören, Zeugen berichteten selbst aus dem Bereich Schwarze Pfähle von dem lauten Knall.