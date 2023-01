Ausbildungsparty in Solingen Wertschätzend und auf Augenhöhe zum passenden Job

Der Saal selbst war für einen langen und ausgiebigen Feierabend angerichtet: auf der Bühne das DJ-Pult, die Tresen gut bestückt und mit jungem Personal besetzt. Fern ab von allem „Du musst doch“ und „Du solltest aber“, mischten sich zügig sowohl Auszubildende in spe und zivil als auch jene bereits in Ausbildung und vielfach in Shirts mit Logoaufdruck und in jeweiliger Firmenfarbe gekleidet.