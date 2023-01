Kunstmuseum und Zentrum für Verfolge Künste in Solingen Grüne werfen CDU „Skandalisierung“ beim Museum vor

Der OB hatte bereits am Montag alle Vorwürfe zurückgewiesen. So ließ Kurzbach über einen Sprecher ausrichten, die Informationen über Umbaupläne für das Zentrum für verfolgte Künste in Gräfrath seien bereits im November 2022 bei einer Sitzung des Zentrum-Aufsichtsrats bekannt gegeben worden. Und an dieser Sitzung habe auch ein Vertreter der CDU teilgenommen. In die gleiche Kerbe schlugen nun die Grünen. „Es ist vollkommen richtig, wenn der OB auf die Informationen im Aufsichtsrat verweist“, sagte Martina Zsack-Möllmann (Grüne) als Mitglied im Aufsichtsrat am Dienstag. Dort sei alles zu den Umbauplänen durch den Landschaftsverband Rheinland (LVR) besprochen worden, so Zsack-Möllmann. Nun gelte es, alles zu prüfen, bevor es „in der Öffentlichkeit zerrissen“ werde. Der Kulturausschuss des LVR hatte vergangene Woche den Weg frei gemacht für Gespräche zwischen LVR und Stadt sowie Bund und Land über eine künftige Finanzierung des Zentrums. Ziel ist es, die Finanzierung und den Betrieb eines „Green Buildings“ nebst Parkanlage in Gräfrath zu realisieren.