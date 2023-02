Solinger OB fährt zur Konsumgütermesse nach Frankfurt Ambiente steht auf des Messers Schneide

Das Corona-Jahr 2021 war für die überwiegend in der Klingenstadt ansässige Schneidwaren- und Besteckbranche ein hervorragendes Geschäftsjahr. Obwohl die für die Branche so wichtige Konsumgütermesse Ambiente in Frankfurt kurzfristig wegen der Pandemie abgesagt worden war, stieg der Umsatz damals um satte zwölf Prozent auf rund 2,7 Milliarden Euro – so viel wie nie zuvor. „Das war ein Boomjahr“, freut sich noch heute der Geschäftsführer des Industrieverbandes Schneid- und Haushaltswaren (IVSH).