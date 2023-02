Traditionsfest in Solingen-Ohligs droht Absage wegen Baustelle Das Dürpelfest 2023 steht auf der Kippe

Das traditionsreiche Dürpelfest in Ohligs wird in diesem Jahr nicht in der gewohnten Form stattfinden können. Denn da die Innenstadt des westlichsten Solinger Stadtteils augenblicklich einer großen Baustelle gleicht, ist es nicht möglich, die Bühnen und Buden in der Fußgängerzone auf der Düsseldorfer Straße aufzustellen. Und auch der Ohligser Marktplatz, der bislang als Ausweich-Ort im Gespräch gewesen ist, kommt wohl nicht infrage, ist die neue Pflasterung auf dem Platz doch noch nicht dazu geeignet, die Aufbauten beim Dürpelfest zu tragen.