Mund-Nasenschutz in den Bussen in Solingen Viele Fahrgäste halten an der Maske fest

Nanu, die tragen ja alle keine Maske! Wie jahrelange Gewohnheiten unser Bewusstsein für die Umgebung verändern können, ließ sich am Mittwoch bei der Fahrt mit dem Bus studieren. Denn im öffentlichen Nahverkehr Nordrhein-Westfalens endete die Maskenpflicht. „Davon wusste ich gar nichts“, verriet eine Frau, die am Hauptbahnhof auf die Linie 682 wartete. Als der kam, zog sie ihre FFP2-Maske wie selbstverständlich aus der Tasche. „Es laufen so viele Leute mit Grippe und anderen Infekten herum“, sagte sie, „da kann das ja nicht schaden, so was weiter zu tragen.“ Genauso sahen es auch zwei andere weibliche Fahrgäste in ihrer Nachbarschaft. „Mit Maske ist besser“, sagte eine der Frauen, als der Bus vorfuhr.